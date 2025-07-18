نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد وديات الزمالك في معسكر العاصمة الادارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الزمالك عن خوض 3 مباريات ودية استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

ويخوض الفارس الأبيض معسكرًا مغلقًا في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج الإعداد.

ويستعد لاعبو الزمالك لإنطلاقة الموسم الجديد والتي ستكون مع بداية الدوري المصري (دوري نايل) والمحدد له يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وستقام قرعة بطولة الدوري المصري خلال الأيام القليلة القادمة استعدادًا لانطلاق الموسم.

وكان الزمالك قد خاض أولى مبارياته الودية أمام أورانج مساء الجمعة الماضية وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الزمالك الودية في الصيف الحالي:

- الجمعة 18 يوليو 2025: الزمالك ورع

- السبت 19 يوليو 2025: الزمالك والشمس

- الجمعة 25 يوليو 2025: الزمالك ووادي دجلة