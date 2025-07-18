نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات برشلونة خلال فترة الإعداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة البلوجرانا في معرفة مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإعداد التي ستكون في دولتي اليابان وكوريا الجنوبية بقارة آسيا.

وتخوض كتيبة المدرب الألماني هانز فليك ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد التي ستنطلق خلال الفترة من من 27 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات برشلونة استعداد لموسم 2025-2026

يوم الأحد 27-7-2025

برشلونة ضد فيسل كوبي – في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يوم الخميس 31-7-2025

برشلونة ضد سيول – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برشلونة ضد دايجو – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات برشلونة الودية

يمكنكم مشاهدة مباريات برشلونة الودية في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد، عبر موقع وتطبيق DAZN APP، الناقل الحصري لهذه المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.