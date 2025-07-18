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أحمد جودة - القاهرة - أصبح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أحد أبرز الأسماء المثارة حولها التكهنات خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدًا منذ صيف العام الماضي، وذلك في ظل تقارير متزايدة تربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

عرض غير مسبوق من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. وريال مدريد يتحرك لتجديد عقده

ووفقًا لما أفاد به الصحفي بن جاكوبس، فإن السعودية تستعد لتقديم عرض ضخم لنجم ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب المصادر، فإن أحد الأندية السعودية يعتزم التقدم بعرض خيالي بقيمة 350 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات فينيسيوس، مع منحه راتبًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم. ورغم أن اللاعب أعرب عن رغبته في البقاء في العاصمة الإسبانية، إلا أن الجانب السعودي يراهن على حالة الجمود في مفاوضات تجديد عقده.

فينيسيوس، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2027، لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقده، وهو ما دفع إدارة النادي إلى اعتبار تجديد عقده أولوية قصوى خلال الفترة الحالية. الرئيس فلورنتينو بيريز يسعى لحسم الملف قبل صيف 2026، لتفادي الدخول في دائرة الشكوك بشأن مستقبله.

وتأتي هذه التطورات في ظل رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم في إبرام أكبر صفقة في تاريخ اللعبة، وذلك ضمن مشروعه المستمر لجذب أبرز نجوم العالم إلى الدوري المحلي، بعدما نجح سابقًا في التوقيع مع لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

من جانبه، لا يزال فينيسيوس يضع ريال مدريد في مقدمة أولوياته، ويرغب في مواصلة كتابة التاريخ بقميص الملكي. لكن عرضًا بهذه الضخامة قد يشكل منعطفًا حاسمًا في مسيرته، كما أنه سيكون بمثابة صفقة بيع قياسية في تاريخ النادي الإسباني.

وفي الوقت الذي تسود فيه الطمأنينة داخل أروقة سانتياغو برنابيو حاليًا، تشير معظم التقديرات إلى أن "قصة فينيسيوس" لم تصل إلى نهايتها بعد، وأن الصيف المقبل قد يكون حاسمًا في تحديد مستقبله.

ومع ذلك، يبقى ولاء اللاعب للنادي وثقته في مشروعه الرياضي أحد أبرز العوامل التي تعزز فرص بقائه.

