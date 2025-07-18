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أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة نادي ريال مدريد حركة نشطة في الأيام الأخيرة، عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث بدأت تتصاعد الشائعات بشأن صفقات محتملة قد تعزز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل. إدارة النادي تدرك تمامًا أن الأسابيع المتبقية من سوق الانتقالات ستكون حاسمة ومليئة بالتقلبات.

ريال مدريد يحدد أهدافه الجديدة في الميركاتو الصيفي

في هذا السياق، سلّط موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات اللاعبين الضوء على خطط الفريق الملكي، مشيرًا إلى وجود لاعبين على رادار الريال في الوقت الراهن، أحدهما في خط الدفاع والآخر في وسط الميدان.

وبحسب تقييم الموقع، فإن نسبة التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي تبلغ 40%، وهو ما يجعله المرشح الأبرز لتعزيز الخط الخلفي للفريق الأبيض. أما الاحتمال الآخر فهو ضم لاعب الوسط الهولندي الشاب كيس سمِت من نادي ألكمار، بنسبة توقع تبلغ 27%.

وتأتي هذه الأنباء في ظل سعي المدرب تشابي ألونسو إلى دعم صفوف الفريق، خاصة في مركز قلب الدفاع وخط الوسط، بعد المردود المتفاوت في كأس العالم للأندية، حيث كشفت البطولة عن بعض نقاط الضعف التي يجب معالجتها قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللافت أن كوناتي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2026، لكن تقارير تشير إلى أن صفقة انتقاله قد تتم مقابل 25 مليون يورو، وهي قيمة يرى فيها ريال مدريد فرصة مناسبة. من جانبه، يمتد عقد كيس سميت مع ألكمار حتى يونيو 2028، إلا أن إدارة النادي الملكي لا تستبعد التفاوض لضمه، في ظل الحاجة إلى لاعب وسط صاحب رؤية وقدرات إبداعية.

وأكد الموقع أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان التعاقد مع هذين اللاعبين سيتحول من شائعة إلى واقع. كما أوضح تقرير لصحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب الموقف عن كثب، خاصة بعد تلقي الضوء الأخضر من المدير الفني.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال تشابي ألونسو:

"خلال كأس العالم لم نناقش التخطيط للموسم المقبل، لكننا الآن منفتحون على التحسين. لا أستطيع الإفصاح عن كل شيء، لكننا دائمًا نفكر في التطوير وهناك مجال لذلك."

بهذا، يبدو أن ريال مدريد يستعد لإجراء صفقات حاسمة في المرحلة الأخيرة من الميركاتو، حيث يهدف النادي إلى العودة بقوة للمنافسة على الألقاب خلال موسم 2025-2026.

