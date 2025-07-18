نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملاك نيوكاسل يرفضون بيع إيزاك إلى ليفربول.. والريدز يحدد البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنها لن تفرّط في نجم الفريق ألكسندر إيزاك بأي ثمن، حتى في حال أبدى اللاعب رغبة في التفاوض مع نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد تقدم باستفسار رسمي بشأن التعاقد مع إيزاك، الذي سجل 27 هدفًا الموسم الماضي، لكن الرد جاء حاسمًا من نيوكاسل:"إيزاك ليس للبيع، مهما كان العرض."

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن محيط اللاعب يشعر بخيبة أمل، بسبب عدم تنفيذ وعد الإدارة السابقة للنادي بزيادة راتبه، الذي يبلغ حاليًا 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. تلك الوعود لم تُنفّذ حتى بعد رحيل المدير الرياضي السابق بول ميتشيل، الذي كان قد جمد المحادثات حول تجديد عقد اللاعب الممتد حتى 2028، معتبرًا أن اللاعب يتقاضى راتبًا مرتفعًا بالفعل.

رغم هذا الجمود، عرض نيوكاسل مؤخرًا رفع سقف الرواتب في النادي ومنح إيزاك راتبًا قياسيًا في تاريخ الفريق، يتجاوز 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لإقناعه بالاستمرار.

ليفربول يتحرك نحو إكتيكي بعد تعثّر صفقة إيزاك

في خضم تعقيد مفاوضات إيزاك، تحرّك ليفربول بسرعة لخطف صفقة المهاجم الفرنسي هوجو إكتيكي من نادي آينتراخت فرانكفورت، والذي كان هدفًا أصليًا لنيوكاسل.

وكان النادي الألماني قد رفض عرضًا من نيوكاسل بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول دخل على الخط، ويعتقد أن تقديم عرض قريب من 80 مليونًا سيحسم الصفقة. يذكر أن إكتيكي قد وافق بالفعل على عقد يمتد لـ ست سنوات مع "الريدز".

نيوكاسل يزاحم على صفقة ويسا

في سياق آخر، يتأهب مدرب نيوكاسل إيدي هاو لمنافسة كل من توتنهام ونوتنغهام فورست من أجل ضم المهاجم الكونغولي ياني ويسا، نجم برينتفورد.

ويتبقى في عقد ويسا عام واحد فقط، وقد رفض ناديه عرضًا من نوتنغهام بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، فيما يُقدّر السعر المطلوب بـ 40 مليونًا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن 30 مليون جنيه إسترليني قد تكون كافية لحسم الصفقة. اللاعب سجّل 19 هدفًا في الموسم الماضي.