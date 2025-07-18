نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستعد لتحطيم الرقم القياسي لضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول يخطط لإحداث هزة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبلغ مسؤولي نيوكاسل يونايتد رسميًا استعداده لدفع 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، في صفقة قد تحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية.

وبحسب صحيفة The Sun، فإن ليفربول لم يتقدم بعد بعرض رسمي، لكنه أجرى محادثات مباشرة مع إدارة "الماكبايز" أكد فيها أنه لن يُكمل إجراءات التعاقد إلا إذا أبدى نيوكاسل استعدادًا لبيع اللاعب، وهو ما نفاه النادي تمامًا حتى اللحظة.

ورغم عدم مطالبة إيزاك (25 عامًا) بالرحيل، إلا أن المصادر تشير إلى أنه سيكون منفتحًا على فكرة الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضع نيوكاسل في موقف حرج، خاصة بعد فشلهم في ضم المهاجم الفرنسي هوغو إيتيكي من فرانكفورت، رغم عرضهم البالغ 69.5 مليون جنيه إسترليني.

وفي خطوة تصعيدية، هدد ليفربول كذلك بـ "خطف" صفقة إيتيكي من نيوكاسل، إذا لم تنجح صفقة إسحاق، في تأكيد على نيتهم الجادة لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في أقل من شهر.

نيوكاسل متمسك.. لكن ليفربول لا يتراجع

نيوكاسل أكد أنه لا ينوي بيع إيزاك تحت أي ظرف، خصوصًا أن اللاعب مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2028، وتُخطط الإدارة لتقديم عرض تحسين جديد له قريبًا. لكن في ظل سعي المدرب إيدي هاو لبناء فريق قادر على خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، قد يُغري عرض ضخم كهذا الإدارة لإعادة التفكير.

إدارة "الريدز" تعلم أن نيوكاسل يقدّر إلكسندر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يكون عائقًا، حتى بالنسبة لفريق بحجم ليفربول. لكن مبلغ 120 مليونًا، مع إمكانية ضخ الأموال لتدعيم صفوف نيوكاسل، قد يقنع النادي بقبول الصفقة.

صيف ساخن في أنفيلد

يأتي هذا التحرك بعد رفض ليفربول عرضًا من بايرن ميونيخ بقيمة 58.6 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، في الوقت الذي يسعى فيه النادي لبيع المهاجم داروين نونيز. ويأمل "الريدز" في حدوث مزاد بين ميلان الإيطالي والهلال السعودي على خدمات نونيز، لزيادة العائد المالي.

في حال فشل صفقة إيزاك، يُقال إن ليفربول سيوجه أنظاره نحو نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، لكن قيمته المقدّرة بـ100 مليون جنيه إسترليني قد تدفع النادي لإعادة تقييم خياراته.

قلق في نيوكاسل

وتشير تقارير إلى أن هناك قلقًا داخل أروقة نيوكاسل من أن تحركات ليفربول تهدف إلى زعزعة استقرار اللاعب السويدي نفسيًا، خصوصًا أنه يتواجد حاليًا في معسكر تدريبي في النمسا مع الفريق. ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في مباراة ودية ضد سيلتيك يوم السبت.

بغض النظر عن التطورات، يبدو أن سوق الانتقالات سيشهد واحدة من أكثر الصراعات سخونة هذا الصيف بين ليفربول ونيوكاسل على توقيع أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي.