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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يدرس التحرك للتعاقد مع نجم تشيلسي السنغالي نيكولاس جاكسون، وذلك في ظل اهتمام عدة أندية بالحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا.

مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع نجم تشيلسي

وبحسب شبكة Sky Sports، فإن تشيلسي لا يمانع بيع اللاعب، لكنه حدد سعرًا لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه، وهو ما يُعد رقمًا كبيرًا قد يُعقد المفاوضات، خاصة أن جاكسون لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2033، مما يمنح "البلوز" قوة تفاوضية كبيرة.

وضع غير مستقر لجاكسون في ستامفورد بريدج

ويواجه جاكسون خطر فقدان مركزه الأساسي مع تشيلسي، بعد التعاقد مع الثنائي جواو بيدرو وليام ديلايب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما يزيد من احتمالية رحيله، رغم أن النادي اللندني لا يستعجل اتخاذ قرار البيع.

اليونايتد ليس الوحيد المهتم بضم جاكسون، إذ أبدى أستون فيلا اهتمامًا أيضًا، خاصة أن مدربه أوناي إيمري هو من منح اللاعب أول ظهور احترافي له خلال فترة تدريبه لفريق فياريال الإسباني.

من جهته، يبحث ميلان الإيطالي عن مهاجم جديد هذا الصيف، وقد أبدى اهتمامًا باللاعب، لكنه لا ينوي دفع المبلغ الذي تطلبه إدارة تشيلسي.

أولوية مانشستر يونايتد ما زالت مبويمو

رغم مراقبة جاكسون، فإن مانشستر يونايتد ما يزال يضع نجم برينتفورد، بريان مبويمو، على رأس أولوياته في الميركاتو. وكان النادي قد تقدم بعرضين تصل قيمتهما إلى 60 مليون جنيه إسترليني، لكنهما قُوبلا بالرفض من جانب برينتفورد، الذي يطالب بمبلغ 65 مليونًا على الأقل.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت خسر فيه جاكسون مركزه الأساسي لصالح جواو بيدرو خلال منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة، وهو ما فتح باب الشكوك حول مستقبله مع "البلوز"، حيث أعرب النجم السابق جون أوبي ميكيل عن قلقه من إمكانية استمرار اللاعب في التشكيلة الأساسية للفريق.

وفي حال فشل اليونايتد في ضم مبويمو، فقد يتحول بشكل جاد نحو نيكولاس جاكسون، لكن سيبقى عامل السعر هو العائق الأكبر أمام إتمام الصفقة.