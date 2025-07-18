نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة ريال مدريد على أعتاب الرحيل في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يبدو أن مستقبل جيريمي دي ليون، لاعب ريال مدريد الشاب، سيظل داخل أسوار "فالديبيباس"، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2026. اللاعب البورتوريكي الذي كان يُنظر إليه مؤخرًا كـ "تميمة حظ" في دوري أبطال أوروبا، بات اليوم قريبًا من مغادرة الفريق.

موهبة ريال مدريد على أعتاب الرحيل في الميركاتو الصيفي

في موسم 2023-2024، نال دي ليون اهتمام جماهير الميرينغي بعد أن اعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي في جميع رحلات الفريق الأوروبية، ما جعله محل أنظار البعض بوصفه رمزًا لطموحات مدريد القارية. لكن يبدو أن مغادرة المدرب الإيطالي وعدم اقتناع مدرب الكاستيا، ألفارو أربيلوا، بقدراته، قد عجّلت بوضع اللاعب على قائمة المغادرين.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "راديو ماركا"، فإن نادي ملقا أبدى اهتمامه بضم جناح ريال مدريد:"الجناح البورتوريكي، الذي لا يدخل ضمن حسابات أربيلوا في فريق الكاستيا، أصبح حرًا في تقرير مستقبله، وقد أبدى نادي لا روزاليدا اهتمامه بضمه للموسم المقبل".

وأضافت الإذاعة أن دي ليون (21 عامًا) يتدرب منفردًا في فالديبيباس منذ عدة أسابيع، في ظل تعافيه من إصابة خضع بسببها لجراحة في الكتف.

وأكدت مصادر لموقع "Defensa Central" أن إدارة ريال مدريد لن تمانع رحيله، بل على العكس، ستسهل أي صفقة من شأنها أن تتيح له فرصة اللعب واكتساب المزيد من الخبرة. ويُدرك القائمون على الكاستيا أن اللاعب لن يحصل على دقائق كافية لمواصلة تطوره داخل الفريق الرديف، ما يعزز احتمالية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.