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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى تونس؛ لخوض فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

بعثة الأهلي تُغادر إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.