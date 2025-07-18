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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على مشاركة المنتخب الوطني فى كأس الخليج للشباب التى ستقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من ٢٨ اغسطس حتى ٩ سبتمبر المقبلين.

تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة الكابتن احمد الكاس بالإعداد للمشاركة فى البطولة في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقرر اقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.