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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للسفر غدا السبت إلى دولة تونس، وذلك من أجل خوض معسكر إعداد في الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى الـ 26 من الشهر ذاته.

تعرف على مواعيد وديات الأهلي في معسكر تونس

ويضم معسكر الإعداد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق عقب بطولة كأس العالم للأندية، وهم الثلاثي محمد شريف، ياسين مرعي، واللاعب محمد شكري.

يخوض فريق الأهلي مباراتين في معسكر طبرقة بدولة تونس، وذلك أمام فريق الملعب التونسي يوم 21 يوليو الجاري، كذلك أمام فريق البنزرتي يوم 25 يوليو.

ومن المقرر أن يغيب عن معسكر إعداد فريق الأهلي في تونس اللاعب المهاجم وسام أبو علي، وذلك بعد الأزمة الأخيرة وغيابه عن الكشف الطبي والتدريبات.

يذكر أن فريق الأهلي سيعود إلى القاهرة بعد معسكر إعداد تونس، وذلك في السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

