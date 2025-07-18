أبرزهم المهدي وشريف.. صفقات الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في إبرام العديد من الصفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

صفقات الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية حتى الآن

وتعاقد فريق الزمالك مع 4 صفقات حتى الوقت الحالي في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

المهدي سليمان - حارس مرمى

عمرو ناصر - مهاجم

أحمد شريف - مهاجم

شيكو بانزا - جناح أيسر

وفي سياق متصل، اقترب مسؤولو نادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب الشاب المغربي عبد الحميد معالي الجناح الأيسر لفريق اتحاد طنجة، صاحب الـ 19 عاما.

يذكر أن فريق الزمالك نجح في تجديد عقد اللاعب عبد الله السعيد لاعب الوسط، وذلك لمدة موسمين تبدأ من الموسم القادم.

