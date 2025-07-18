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أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير إعلامية أن مستقبل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بات شبه محسوم، بعد فترة طويلة من الجدل والتكهنات.

أوسيمين يقترب من غلطة سراي بصفقة قياسية وبند غير معتاد في العقد

وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن ناديي غلطة سراي التركي ونابولي الإيطالي اقتربا من إنهاء المفاوضات بشأن انتقال أوسيمين، وذلك بعد جلسة محادثات وُصفت بالإيجابية للغاية.

وبحسب رومانو، فإن الاتفاق ينص على أن يدفع غلطة سراي 40 مليون يورو مباشرة، بينما تُسدد 35 مليون يورو أخرى على دفعات حتى نهاية عام 2026، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 75 مليون يورو.

وأوضح أن العقد يتضمن بندًا استثنائيًا يمنع غلطة سراي من بيع أوسيمين لأي نادٍ إيطالي لمدة عامين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة نابولي إلى تفادي انتقال اللاعب إلى أحد منافسيها المحليين مستقبلًا.

وأشار إلى أن بعض التفاصيل الأخيرة مثل الضمانات المالية وبنود إعادة البيع لا تزال قيد النقاش، لكنها تُعد من المراحل النهائية تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا.