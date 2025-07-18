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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اقتراب النجم الإيفواري فرانك كيسيه من العودة إلى الدوري الإيطالي "الكالتشيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كيسيه على أعتاب العودة إلى الدوري الإيطالي وفيورنتينا يتحرك لضمه

وذكر الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن نادي فيورنتينا وضع كيسيه ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط، خاصة بعد تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي – المدير الفني السابق للنصر – لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأشار دي مارزيو إلى أن بيولي يرى في كيسيه خيارًا مثاليًا، كونه أشرف على تدريبه سابقًا في ميلان ويعرف جيدًا إمكاناته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في وسط الميدان.

وأكد أن كيسيه يمثل الهدف الأول لإدارة فيورنتينا حاليًا، حيث يجري العمل على تقييم الجوانب المالية والفنية لإتمام الصفقة، في ظل التحديات المتعلقة بإقناع ناديه الحالي، الأهلي السعودي، الذي سبق وأن توصل إلى اتفاق مع اللاعب على استمراره لموسم إضافي على الأقل.