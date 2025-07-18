نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن نادي النصر السعودي يواصل إجراء تغييرات إدارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم تعيين البرتغالي سميدو مؤقتًا مديرًا رياضيًا للفريق، خلفًا للإسباني فيرناندو هييرو.

سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي

وبدأ سميدو مهامه بحضور أولى الحصص التدريبية للفريق، إلى جانب سلطان آل الشيخ والبرتغالي جورجي جيسوس، حيث ألقى كلمة ترحيبية للاعبين، شدد فيها على أهمية الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق.

من جانبه، دعا سلطان آل الشيخ، المرشح لمنصب نائب الرئيس، لاعبي الفريق إلى التكاتف والعمل كمنظومة واحدة لخدمة الكيان النصراوي، وتحقيق تطلعات الجماهير بالعودة إلى منصات التتويج، مؤكدًا أهمية وحدة الصف لتحقيق الأهداف.

وشهدت التدريبات غياب اللاعبين الدوليين الذين حصلوا على راحة إضافية بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي محمد سيماكان، اللذين من المنتظر انضمامهما لاحقًا لمعسكر الفريق في النمسا.