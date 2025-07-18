نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ضخم من بالميراس للتعاقد مع ريتشارليسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية برازيلية عن تحرك نادي بالميراس لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تعزيز خط هجوم الفريق.

عرض ضخم من بالميراس للتعاقد مع ريتشارليسون

وبحسب صحيفة "TERRA"، فإن إدارة بالميراس وضعت النجم ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، على رأس أولوياتها، وتستعد لتقديم عرض مالي كبير يصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن المشاركة الأخيرة لبالميراس في كأس العالم للأندية، وما حققه من عوائد مالية كبيرة، شكّلت دافعًا قويًا للتحرك نحو التوقيع مع الدولي البرازيلي.