الرياضة

ناقد مغربي: عبدالحميد معالي من أبرز المواهب في المغرب

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ناقد مغربي: عبدالحميد معالي من أبرز المواهب في المغرب

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد عبدالحق أسرحان، الناقد الرياضي المغربي، أن عبدالحميد معالي قد مستوى مميز للغاية في الدوري المغربي بالموسم الماضي وأثبت بأنه لاعب كبير للغاية.

ناقد مغربي: عبدالحميد معالي من أبرز المواهب في المغرب

وقال أسرحان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "معالي من أبرز المواهب في المغرب وأحد اكتشافات سعيد شيبا النجم المغربي الكبير وقدم مستوى جيد مع منتخب المغرب في كأس العالم للشباب  ويمتلك مهارات فنية عالي".

وأضاف: "عبدالحميد معالي سيكون من أحد نجوم منتخب المغرب في السنوات السابقة وكان يمتلك عدة عروض أوروبية ولكنه فضل الانتقال لصفوف نادي الزمالك".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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