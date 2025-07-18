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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبدالحق أسرحان، الناقد الرياضي المغربي، أن عبدالحميد معالي قد مستوى مميز للغاية في الدوري المغربي بالموسم الماضي وأثبت بأنه لاعب كبير للغاية.

ناقد مغربي: عبدالحميد معالي من أبرز المواهب في المغرب

وقال أسرحان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "معالي من أبرز المواهب في المغرب وأحد اكتشافات سعيد شيبا النجم المغربي الكبير وقدم مستوى جيد مع منتخب المغرب في كأس العالم للشباب ويمتلك مهارات فنية عالي".

وأضاف: "عبدالحميد معالي سيكون من أحد نجوم منتخب المغرب في السنوات السابقة وكان يمتلك عدة عروض أوروبية ولكنه فضل الانتقال لصفوف نادي الزمالك".

