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أحمد جودة - القاهرة -

أُعلن اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن عن توقيع شراكة استراتيجية بين موسم الرياض، ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا"، وشركة "ثمانية" – الناقل الحصري للبطولات السعودية، والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG).

موسم الرياض يوقّع شراكة استراتيجية مع "لاليغا" و"ثمانية" في لندن لتعزيز جودة البث والإنتاج للدوري السعودي

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور نخبة من كبار التنفيذيين، حيث مثّل موسم الرياض في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن سعيد بافرط، ووقع عن "لاليغا" رئيس الرابطة خافيير تيباس، وعن "ثمانية" المؤسس والرئيس التنفيذي عبدالرحمن أبومالح، بحضور الرئيسة التنفيذية لمجموعة SRMG جمانا بنت راشد الراشد، ورئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" الأستاذ فيصل الخميسي.

وأكد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أن هذه الشراكة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البعد العالمي لموسم الرياض، مشيرًا إلى أن خطوة رعاية الدوري الإسباني في العام الماضي كانت انطلاقة هامة في هذا المسار، وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لتلك الجهود نحو تمكين الموسم من الحضور القوي في مجالات متعددة، لا سيما في قطاع الإعلام الرياضي.

من جانبه، عبّر رئيس "لاليغا" خافيير تيباس عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا:

"يسعدنا التعاون مع موسم الرياض وشركة ثمانية للارتقاء بإنتاج دوري روشن السعودي. لدينا أساس متين من الكفاءات المحلية في مجال الإنتاج، وسنعمل معهم على تقديم تجربة بث استثنائية توازي المعايير العالمية".

وأضاف:

"لاليغا حريصة على تبادل خبراتها لدعم تطوير كرة القدم عالميًا، وتمثل هذه الشراكة محطة محورية في مسار التقدم الذي تشهده كرة القدم السعودية."

أبرز بنود الشراكة:

استشارات فنية من لاليغا تهدف إلى رفع جودة البث والإنتاج السمعي البصري للدوري السعودي، لتكون بمستوى مماثل للدوري الإسباني.

تحسين تقنيات التصوير والإخراج، وتوزيع الكاميرات والإضاءة، وجودة الصوت، مع توفير أدلة إرشادية للإنتاج التلفزيوني الاحترافي.

برامج تدريبية مخصصة تُنقل من خلالها خبرات لاليغا إلى الكوادر السعودية، لضمان نقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي.

مكافحة القرصنة من خلال تطوير استراتيجية شاملة لحماية المحتوى الترفيهي والرياضي في المملكة.

وسيشرف رئيس رابطة لاليغا خافيير تيباس على تنفيذ هذه المبادرة، مدعومًا بفريق متخصص يضم خبراء في الإنتاج، وإدارة المشاريع، والتنسيق الإقليمي، تحت إشراف مباشر من المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الهدف:

تعكس هذه الشراكة الطموحة، برعاية موسم الرياض، الرغبة في تعزيز تجربة المشاهدة للجمهور المحلي والدولي، عبر تقديم محتوى رياضي عالي الجودة يواكب التطلعات ويعزز حضور المملكة في المشهد الإعلامي والرياضي العالمي.