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أحمد جودة - القاهرة - عزز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صفوفه بالتعاقد مع لاعب فريق روزنبورغ النرويجي، الشاب سفيري هالسيث نيبان.

مانشستر سيتي يضم الصاعد النرويجي سفيري نيبان

توصل لاعب خط الوسط النرويجي 18 عامًا لاتفاق مع مانشستر سيتي، يدافع بموجبه عن ألوان قميص الفريق "السماوي" لمدة 5 أعوام.

وقال نيبان الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي روزنبورغ النرويجي في سن الـ15 عامًا، لموقع ناديه الجديد الإلكتروني الرسمي: "أنا سعيد للغاية وفخور بانضمامي إلى مانشستر سيتي".

وأضاف نيبان في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "حلم لأي لاعب كرة قدم شاب أن يصبح جزءًا من هذا النادي، وأن ينضم إلى هذه المجموعة من المواهب العالمية".

وشارك نيبان في 70 مباراة مع روزنبورغ، مسجلا 14 هدفًا، فيما قدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتعد هذه هي خامس صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الظهير الأيسر ريان آيت نوري، والجناح ريان شرقي، ولاعب الوسط تيغاني رايندرز، وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي.