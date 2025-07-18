نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام سالم: ميركاتو الزمالك واقعي بعيد عن الصفقات الكيدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك يبحث عن التدعيمات التي يحتاجها الفريق وهو أمر واقعي ولا يقوم بالتعاقد مع صفقات "كيدية".

عصام سالم: ميركاتو الزمالك واقعي بعيد عن الصفقات الكيدية

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقات الزمالك حتى الآن مميزة ويضم فقط اللاعبين الذين يحتاجهم من أجل تدعيم المراكز التى تعاني من نقص والفريق يستعد بشكل جيد في المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية".

وأضاف: "سرية صفقات الزمالك أمر هام وهناك أطراف تحاول إفساد الميركاتو الأبيض عن طريق التواصل مع الأندية الأخرى لكى ترفض انضمام اللاعبين للزمالك".

