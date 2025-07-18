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أحمد جودة - القاهرة -

يشكّل مركز الظهير الأيسر أحد أبرز التحديات التي تواجه البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء مهمته الرسمية مع "العالمي".

الجبهة اليسرى تثير قلق جيسوس في بدايته مع النصر

وقاد جيسوس أول حصة تدريبية للفريق، صباح الخميس، بعد أيام من الإعلان عن توليه القيادة الفنية خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد طلب جيسوس من إدارة النصر التحرك سريعًا للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لسد النقص في هذا المركز.

وتدرس إدارة النادي عدة خيارات لتعزيز هذا المركز، تتضمن خمسة لاعبين، منهم ثنائي محلي هما سعد الناصر (التعاون)، وعبد الإله الخيبري (الرياض)، إلى جانب ثلاثة أسماء أجنبية، تشمل ظهيرًا في صفوف فلامنغو البرازيلي، وآخر ينشط في الدوري الإنجليزي، وثالث في الدوري الألماني.

ويضم النصر حاليًا في صفوفه نواف بوشل، الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب السعودي، إضافة إلى سالم النجدي.

يُشار إلى أن إدارة النصر أنهت حتى الآن صفقتين في الميركاتو الصيفي، بضم عبد الملك الجابر من الدوري البوسني، والتعاقد مع نادر الشراري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الشباب.