نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة منتخب مصر.. مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء يملؤها الحماس والتطلعات، يدخل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مرحلة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق بطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تحتضنها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، في حدث رياضي عالمي مرتقب سيجمع 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم على أرض الفراعنة.

وتُمثل هذه البطولة فرصة كبيرة لمنتخب مصر الشاب من أجل إثبات جدارته على الساحة العالمية واستعراض قدراته أمام كبار منتخبات الناشئين في لعبة كرة اليد، خاصة وأن البطولة تُقام على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يعزز الآمال بتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل اليد المصرية.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2025

أجرت اللجنة المنظمة للبطولة قرعة المجموعات، وأسفرت عن تقسيم المنتخبات الـ32 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وجاءت نتائج القرعة كالتالي: