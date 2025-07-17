نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مانشستر سيتي الودية ضمن استعداداته للموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استعداداته للموسم الجديد 2025-2026، بخوض مبارايات ودية قوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يستهل فريق مانشستر سيتي تدريباته للموسم الجديد يوم 28 يوليو الجاري 2025 استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي الودية استعدادًا للموسم الجديد

مانشستر سيتي ضد باليرمو، يوم السبت الموافق 9 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب رينزو باربيرا.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، سيبدأ الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، يوم 16 أغسطس المقبل.