محمود الخطيب يفاجئ الجمهور ويظهر في مسلسل "كتالوج".. وصية نبيل الحلفاوي

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة أثارت دهشة جمهور كرة القدم وعشاق الدراما على حد سواء، فاجأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد أبرز رموز الكرة المصرية عبر تاريخها، الجميع بظهوره في مشهد مؤثر ضمن أحداث مسلسل "كتالوج"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة Netflix العالمية.

محمود الخطيب يطل على جمهور الدراما عبر مسلسل "كتالوج"

ويأتي هذا الظهور الاستثنائي كتحقيق لوصية خاصة من الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي جمعته علاقة صداقة وطيدة وعميقة بالكابتن الخطيب، امتدت لسنوات طويلة من التقدير المتبادل والمحبة. فقبل رحيله، طلب الحلفاوي من صديقه الخطيب أن يُشارك في مشروع فني يعمل عليه نجله، المخرج وليد الحلفاوي، وذلك دعمًا له وتشجيعًا لمسيرته الإخراجية، وخاصة في مسلسل "كتالوج" الذي كان قيد التنفيذ حينها.

وقد استجاب الكابتن الخطيب لهذا الطلب النبيل بروح من الوفاء والإخلاص لصديقه الراحل، فشارك في مشهد درامي مؤثر ضمن سياق العمل، تحدّث فيه عن أهمية دور الأب في حياة أبنائه، وكيف يمكن للوالد أن يشكّل مصدرًا للقوة والدعم لأسرته، في رسالة واضحة تحثّ على التربية الإيجابية، وترسيخ القيم الإنسانية في نفوس الأجيال القادمة.

وشهد كواليس تصوير هذا المشهد المميّز اجتماع عدد من الشخصيات البارزة، حيث جمعت الصورة التذكارية كلًا من: الكابتن محمود الخطيب، النجم محمد فراج بطل العمل، المنتج أحمد الجنايني، المخرج وليد الحلفاوي، والفنان خالد كمال.

«كتالوج»... دراما عائلية إنسانية بمذاق خاص

يُصنّف مسلسل "كتالوج" كعمل درامي دافئ يمزج بين الكوميديا الهادئة والمشاعر الإنسانية العميقة. تدور أحداث المسلسل حول شخصية يوسف، التي يؤديها ببراعة الفنان محمد فراج، وهو أب يجد نفسه فجأة في مواجهة تحدٍّ صعب بعد وفاة زوجته أمينة، التي تؤدي دورها النجمة ريهام عبدالغفور في ظهور خاص.

نجوم مسلسل "كتالوج"

يشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم البارزين، منهم:

محمد فراج في دور البطولة

ظهور خاص لـ ريهام عبدالغفور

سماح أنور

تارا عماد

صدقي صخر

خالد كمال

بيومي فؤاد

دنيا سامي

الطفل علي البيلي

الطفلة ريتال عبدالعزيز

أحمد عصام السيد

المسلسل من إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي.