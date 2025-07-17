نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| آينتراخت فرانكفورت لـ "دوت الخليج الرياضي": نيوكاسل لم يقدم أي عروض رسمية لضم إيكتيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل العديد من الأندية الأوروبية حركة التدعيمات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لسد احتياجات الموسم الجديد، والذي يشهد مفاجأت من العيار الثقيل هذا الصيف.

ودخل الفرنسي هوجو إيكتيكي، نجم خط هجوم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والذي كان أبرزهم نادي نيوكاسل الإنجليزي.

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وارتبط اسم الماكبايس في الساعات الماضية بالمهاجم الفرنسي المتألق، تحسبا لرحيل ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق هذا الصيف إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية. أن مسؤولو نيوكاسل يواصلوا الضغط على هوجو ايكتيكي ويُسرعون من إتمام الصفقة التي قد تصل إلى حاجز الـ100 مليون يورو.

وتواصل دوت الخليج الرياضي مع كريستيان بيزل، المنسق الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت والذي أكد لنا في تصريحات خاصة:" كل ما تم نشره بوجود عرض رسمي وتم رفضه غير صحيح".

وتابع:" مجرد شائعات لا نحب الرد أو الحديث عنها واللاعب مستمر معانا حتى الآن".