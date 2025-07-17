نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات مانشستر يونايتد الودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخوض مواجهات ودية من العيار الثقيل ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 والتي سينطلق بعد أيام قليلة.
مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية استعدادًا للموسم الجديد
19 يوليو: مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد – 3:00 عصرًا.
26 يوليو: مانشستر يونايتد × وست هام – 7:00 صباحًا.
30 يوليو: مانشستر يونايتد × بورنموث – 9:30 صباحًا.
3 أغسطس: مانشستر يونايتد × إيفرتون – 10:00 مساءً.
9 أغسطس: مانشستر يونايتد × فيورنتينا – 2:45 ظهرًا.