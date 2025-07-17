الرياضة

تعرف على مواجهات مانشستر يونايتد الودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد

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تعرف على مواجهات مانشستر يونايتد الودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخوض مواجهات ودية من العيار الثقيل ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 والتي سينطلق بعد أيام قليلة.

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية استعدادًا للموسم الجديد

19 يوليو: مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد – 3:00 عصرًا.

26 يوليو: مانشستر يونايتد × وست هام – 7:00 صباحًا.

30 يوليو: مانشستر يونايتد × بورنموث – 9:30 صباحًا.

3 أغسطس: مانشستر يونايتد × إيفرتون – 10:00 مساءً.

9 أغسطس: مانشستر يونايتد × فيورنتينا – 2:45 ظهرًا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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