نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول التحضيرية قبل انطلاق موسم 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، التحضيرية قبل انطلاق مواجهات الموسم الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات ليفربول الودية قبل الموسم الجديد

26 يوليو، ليفربول وميلانو في ملعب كاي تاك في هونغ كونغ في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

30 يوليو 2025: ليفربول وميلانو في ملعب نيسان يوكوهاما في اليابان لم يتم الاستقرار على موعد المباراة.

4 أغسطس 2025: ليفربول وميلانو في ملعب إنفيلد ريدز في الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الماضي 2024-2025، بعدما تفوق على أقرب منافسيه.