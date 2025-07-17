نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي يفتح باب التفاوض مع رودريجو دي بول استعدادًا لمرحلة ما بعد ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي دخل في مفاوضات جادة مع النجم الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.

إنتر ميامي يفتح باب التفاوض مع رودريجو دي بول

وأكد الصحفي الموثوق والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، أن إدارة إنتر ميامي بدأت بالفعل خطوات التفاوض مع دي بول، في ظل التوقعات المتزايدة بشأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نهاية عقده في ديسمبر المقبل، وهو ما يدفع النادي للبحث عن أسماء كبيرة قادرة على قيادة الفريق فنيًا وتسويقيًا في المرحلة المقبلة.

وأوضح رومانو أن إدارة النادي الأمريكي تسعى للحفاظ على الطموحات المرتفعة التي رسمها الفريق مؤخرًا، لا سيما بعد ضمان مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهو ما يتطلب تعزيزات نوعية داخل صفوف الفريق للمنافسة على أعلى المستويات.

ويُذكر أن رودريجو دي بول انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال صيف عام 2021 قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي، ويمتد عقده الحالي مع "الروخيبلانكوس" حتى صيف عام 2026، أي حتى نهاية الموسم المقبل، ما يعني أن أي صفقة لانتقاله ستتطلب اتفاقًا رسميًا مع النادي الإسباني أو تفعيل شرط فسخ التعاقد في حال وجوده.