نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة نجوم الدوري الأمريكي 2026 ستُقام في شارلوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الرابطة الأمريكية لكرة القدم أن مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة القدم نسخة 2026 ستُقام في ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت، وذلك للمرة الأولى بالمدينة التي استضافت مؤخرًا أحداث عالمية.

وصرح مفوض الرابطة الأمريكية لكرة القدم دون جاربر للصحافيين: "أصبحت شارلوت مدينة كرة قدم عالمية المستوى، ويسعدنا استضافة مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2026 على أرض المدينة الرائدة".

وأضاف: "لا تزال المدينة والمنطقة منخرطتين في هذه الرياضة، بدءًا من جماهير نادي شارلوت لكرة القدم، وصولًا إلى الأحداث العالمية مثل كأس العالم للأندية وكوبا أمريكا خلال الصيفين الماضيين. نحن متحمسون لاستضافة حدث كروي آخر في شارلوت".

وستكون هذه هي النسخة الثلاثين من هذا الحدث، الذي يجمع أفضل لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم في سلسلة من اختبارات المهارات ومباراة نجوم تُحاكي المباريات المعتادة من هذا النوع في الدوريات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، مثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ودوري البيسبول الرئيسي (MLB)، ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

وستُقام مباراة نجوم الدوري نسخة 2025 في أوستن، تكساس، بين نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم ونجوم الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المنافسين لمباراة كل النجوم لعام 2026 في وقت لاحق.

وتقام مباراة نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهي فعالية سنوية، من قِبل الدوري الأمريكي، بمشاركة لاعبين مُختارين من الدوري ضد ناد دولي أو لاعبين مُختارين من دوري آخر.