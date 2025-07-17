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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توتنهام عن مواعيد مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعتبر فرصة مهمة لمشجعي النادي لمعرفة استعدادات الفريق للبطولات.

ويخوض توتنهام عدد من المباريات التحضيرية التي تهدف إلى تحسين الأداء وبناء التكتيكات اللازمة قبل انطلاق الموسم الرسمي

برنامج مباريات توتنهام في فترة الإعداد الصيفي

تعتبر مواعيد مباريات توتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد مؤشرًا واضحًا على عزم مسئولي النادي في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة تحديدا مع تنوع المنافسين من الدوري الإنجليزي والدوري الألماني مما يمنح اللاعبين فرصة لاختبار أنفسهم أمام مستويات مختلفة وتعزيز التفاهم داخل صفوف الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الموسم الجديد ضمن جدول زمني محكم.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات توتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد:

- 19 يوليو 2025: توتنهام وريدينج الساعة 5 مساء 1بتوقيت مصر

- 26 يوليو 2025: توتنهام ولوتون تاون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- 31 يوليو 2025: أرسنال وتوتنهام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 3 أغسطس 2025: توتنهام ونيوكاسل يونايتد الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر

- 7 أغسطس 2025: توتنهام وفياريال الساعة 7 ونصف المساء بتوقيت مصر