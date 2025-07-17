نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة من "أوضة اللبس".. إمام عاشور يؤكد وحدة لاعبي الأهلي بـ" سيلفي" مع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة سيلفي رفقة زميله أحمد سيد زيزو من داخل غرفة التتش بالقلعة الحمراء اليوم في رسالة جديدة تشير إلى استقرار “أوضة اللبس” في النادي، وذلك ردا على أنباء وجود خلافات وأزمات بين لاعبي الفريق.

سيلفي عاشور وزيزو من التتش

من ناحية أخرى، قرر النادي الأهلي فرض مزيد من العقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق حال تخلفه عن حضور التدريبات الفردية في التتش خلال فترة تواجد الفريق في رحلة تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن.