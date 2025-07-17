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أحمد جودة - القاهرة - يواصل لاعبو تشيلسي استعداداتهم للموسم الجديد والذي سيبدأ بمواجهات ودية قوية أبرزها مواجهة ميلان الإيطالية.

تعد فترة استعداد تشيلسي منصة مهمة لاختبار الأداء وضبط التشكيلة قبل بداية الموسم الجديد الذي يترقبه الكثيرون بفارغ الصبر.

تعتبر المباريات الودية التي يخوضها تشيلسي فرصة ذهبية من أجل تطوير التكتيك وتنفيذ الخطط الجديدة بالإضافة إلى دمج اللاعبين الجدد في الأجواء المناسبة والتأكد من جاهزية أفضل اللاعبين لخوض الموسم الجديد الذي يأتي بعد نجاح البلوز في تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2025 وهذا ما يعزز طموحات النادي اللندني في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي وتحقيق مزيد من البطولات.

جدول مواجهات تشيلسي التحضيرية قبل بداية الموسم

يدخل تشيلسي الموسم الجديد وهو متوج بلقب كأس العالم للأندية 2025 على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تشيلسي الودية استعدادًا للموسم الجديد...

- 8 أغسطس 2025: تشيلسي باير ليفركوزن الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- 10 أغسطس 2025: تشيلسي وميلان الساعة 5 مساء بتوقيت مصر