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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي آرسنال استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض الجانرز عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى تجهيز اللاعبين وتدعيم الأداء الفني للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وستشكل تلك المواجهات فرصة لتجربة الخطط التكتيكية الجديدة واختبار جاهزية اللاعبين كما ستوفر تلك المباريات فرصة مميزة لتجهيز الفريق بشكل عملي قبل بداية الدوري الإنجليزي.

تعرف على لقاءات آرسنال الودية تمهيدًا لانطلاق موسم 2025-2026

تعتبر مواعيد مباريات آرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد مفتاحًا لفهم كيف يجهز الفريق نفسه من أجل مواجهة تحديات الموسم المقبل فهي فرصة لتعديل الخطط وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل دخول أجواء البطولات الرسمية التي تحظى بمتابعة ملايين المشجعين حول أنحاء العالم.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات أرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد..

- 23 يوليو 2025: أرسنال وميلان الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 27 يوليو 2025: آرسنال ونيوكاسل يونايتد الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 31 يوليو 2025: أرسنال وتوتنهام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 6 أغسطس 2025: آرسنال وفياريال الساعة 8 المساء بتوقيت مصر