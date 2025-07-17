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أحمد جودة - القاهرة - محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي.. رفضنا عودة حمدي فتحي وطلبت الجلوس مع إمام عاشور لتعديل عقده.

أوضح الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عدد من التسأولات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم والتي انتشرت على الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية.

وترددت خلال الأيام الماضية أنباء حول رغبة عدد من لاعبي الأهلي تعديل عقودهم وعلى رأسهم إمام عاشور ومروان عطية.

أمام عاشور

وقال الكابتن محمد يوسف عبر قناة الأهلي في برنامج حارس الأهلي مع الكابتن أحمد شوبير: "إمام عاشور عقده ممتد لـ 3 سنوات قادمة.

أنا طلبت الجلوس معه لأنه لاعب مهم ويستحق التقدير وخلال أيام سيتم حسم هذا الملف بشكل نهائي.

تحديد الموقف

وأوضح يوسف "إمام عاشور سيجري أشعة غدا ووفقا لنتيجتها سيحسم الدكتور أحمد جاب اللّٰه طبيب الفريق موقف اللاعب من التواجد في معسكر تونس من عدمه".

تعديل مروان عطية

وعن "طلب مروان عطية تعديل عقده؟ أجاب يوسف ما أستطيع قوله أن مسألة تعديل العقود تخضع لعدة معايير منها السنوات المتبقية في عقد اللاعب، وسنه والرؤية الفينة من جانب النادي والمدير الفني".

رضا سليم

وقال يوسف "رضا سليم تلقى العديد من العروض وجاري دراستها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن اللاعب ملتزم ويؤدي مرحلة التأهيل بشكل جيد ولم يثير أي أزمات داخل الفريق".

انتقال نهائي

وكشف محمد يوسف بأن "عبد الله بوستنجي مدافع الفريق الشاب انتقل إلى زد بشكل نهائي مع وجود بند باحقية استرداد اللاعب.

تحديد المصير

وأشار المدير الرياضي بأن اللاعبين الشباب كاباكا وأحمد عابدين يتواجدان في معسكر منتخب الشباب وسيتم حسم مصيرهما وفقا لقرار خوسيه ريبيرو".

وتابع "أحمد رضا مستمر ضمن صفوف الفريق ويتدرب بشكل جيد بناء على طلب خوسيه ريبيرو مدرب الفريق".

رفض عودة حمدي فتحي

وعن احتمالية انتقال حمدي فتحي لصفوف بيراميدز قال يوسف: "حمدي فتحي تواجد معنا في كأس العالم وعُرض علينا فكرة ضمه بشكل نهائي، لكن الجهاز الفني يرى أن هذا المركز يضم عدد وافر من اللاعبين المميزين، والفريق ليس في احتياج له خلال الفترة الحالية".

أحمد عبد القادر

وعن مصير أحمد عبد القادر، أوضح "أحمد عبد القادر تلقى عرضا من الحزم ورحبنا بذلك، لكن النادي السعودي تراجع لظروف طارئة حسب الخطاب الذي وصلنا.

وأشار إلى أن اللاعب ينتظر وصول عرض جديد ويؤدي برنامج تأهيلي في الوقت الحالي".

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل لخوض معسكرا تحضيريا للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وسيخوض مباراتين وديتين أمام الملعب التونسي، والبنزيرتي التونسي، وسيعود الفريق إلى القاهرة يوم 27 يوليو بعد نهاية المعسكر.

وسيخوض الفريق مباراتين وديتين بالقاهرة عقب العودة من تونس، ولكن لم يتم تحديد الفرق الفرق حتى الآن.

محمد يوسف يكشف العديد من التفاصيل بخصوص أزمة وسام أبو علي وتعديل عقد أمام عاشور.