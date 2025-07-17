نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثورة بيضاء في الزمالك.. صفقات بالجُملة وعيون على الأجانب قبل انطلاق الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحرك نادي الزمالك بخطى سريعة وثابتة على طاولة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاقة قوية للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وسط رغبة واضحة في إعادة بناء الفريق بأدوات هجومية ودفاعية جديدة.

وأتمت إدارة القلعة البيضاء حتى الآن التعاقد مع أربعة لاعبين رسميًا، وهم: الجناح الأنجولي المتألق شيكو بانزا قادمًا من إستريلا البرتغالي، والثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، بالإضافة إلى الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع الاتحاد السكندري.

ولا تزال التحركات مستمرة، إذ يخطط الزمالك لإبرام ما بين 4 إلى 5 صفقات إضافية، أبرزها ضم مدافع جديد يُنتظر أن يكون محمد إسماعيل لاعب زد، والذي اقترب بشدة من التوقيع بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين.

في المقابل، أنهى النادي اتفاقه مع الجناح الفلسطيني آدم كايد، ومن المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل لإتمام الصفقة والإعلان الرسمي عنها.

وفي خط الهجوم، يرتبط ملف التونسي سيف الدين الجزيري بالعديد من الاحتمالات، حيث تدرس الإدارة العروض المقدمة له تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم أجنبي حال رحيله أو تدعيم الجبهة اليمنى، حسب رؤية فيريرا.

الزمالك أيضًا على مشارف حسم صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، وسط محاولات جادة للتوصل لاتفاق مع إدارة بتروجت لضم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، الذي يحظى بقبول كبير داخل اللجنة الفنية.

وتُشير كل المؤشرات إلى أن إدارة الزمالك تُخطط لغلق كافة الملفات التعاقدية قبل نهاية المعسكر الجاري في العاصمة الإدارية، لضمان الانسجام والاستقرار قبل ضربة البداية الرسمية للموسم.