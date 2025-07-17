نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يترقب فرصة ذهبية لضم مدافع ليفربول بسعر "مخفض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته الهادئة في سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة بوضع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم ليفربول، على رادار التعاقدات لدعم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما كشفته إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي تُراقب وضع كوناتي عن قرب، مستغلة حالة الجمود في مفاوضات تجديد عقده مع "الريدز"، حيث لم يتوصل اللاعب حتى الآن إلى اتفاق للاستمرار في "أنفيلد".

من جانبها، أبدت إدارة ليفربول انفتاحها على بيع اللاعب هذا الصيف، لكنها اشترطت الحصول على مقابل لا يقل عن 50 مليون يورو، وهو رقم تعتبره إدارة ريال مدريد مرتفعًا جدًا، خاصة أن عقد كوناتي ينتهي في صيف 2026، وسيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

وحدد ريال مدريد القيمة العادلة للصفقة بين 20 إلى 25 مليون يورو، ويراهن على عامل الوقت وضغط موقف اللاعب التعاقدي من أجل تخفيض السعر، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة.

حسب التقرير، فإن ريال مدريد لن يندفع أو يُسارع بإغلاق الصفقة، بل سيواصل المفاوضات بهدوء، على أمل التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف. ويمثّل كوناتي خيارًا مثاليًا لتدعيم قلب الدفاع في ظل الإصابات المتكررة التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن كوناتي، البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني في 2021، وقدم مستويات قوية جعلته أحد الأعمدة الدفاعية في تشكيلة "الريدز"، رغم غيابه عن فترات بسبب الإصابات.

