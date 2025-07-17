نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يُشعل الميركاتو ويقترب من صفقة هجومية جديدة لتعويض إخفاق نونيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ليفربول الإنجليزي خطوات جادة نحو التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتعزيز الخط الأمامي استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، خاصة بعد الأداء المتذبذب للمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الموسم المنقضي.

ووفقًا لما نشرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن ليفربول فتح قنوات تواصل مباشرة مع إدارة فرانكفورت لبحث إمكانية ضم إيكيتيكي، الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية. ويواجه "الريدز" منافسة قوية من نيوكاسل، الذي سبق وتقدم بعرض رسمي قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي الألماني رفضه، مطالبًا بمبلغ لا يقل عن 85 مليونًا.

وتُشير التقارير إلى أن البدائل الهجومية المتاحة في السوق باتت محدودة، بعد تمسك نيوكاسل بلاعبه السويدي ألكسندر إيزاك ورفضه فكرة بيعه، ما دفع ليفربول لتكثيف تحركاته لحسم صفقة إيكيتيكي.

ويبلغ اللاعب الفرنسي من العمر 23 عامًا، ويُجيد اللعب في مركز رأس الحربة، ويمتد عقده مع فرانكفورت حتى صيف 2029.

وكان قد انضم للفريق الألماني قادمًا من باريس سان جيرمان في 2024، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 26 هدفًا وصناعة العديد من الفرص خلال 64 مباراة خاضها بقميص الفريق.

وتبقى الأيام القادمة حاسمة لمعرفة ما إذا كان ليفربول سينجح في حسم الصفقة وسط المطالب المالية المرتفعة، أم سيتجه لخيار آخر على طاولة التفاوض.