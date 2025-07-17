نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح الباب لرحيل ميندي ويُحدد سعر البيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر السماح برحيل ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بشرط وصول عرض مالي مناسب يتماشى مع القيمة التي حددتها الإدارة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الملكي يُقيّم لاعبه الفرنسي بنحو 14 مليون يورو، رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع "الميرنجي" يمتد حتى صيف 2028.

ويبدو أن ريال مدريد أصبح منفتحًا على الاستماع للعروض المقدمة لميندي، في ظل تواتر الإصابات التي لحقت به خلال المواسم الأخيرة، وغيابه عن عدد من المباريات الهامة، كان أبرزها بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تعرضه للإصابة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

وسبق أن أبدت أندية سعودية اهتمامًا بضم اللاعب منذ عامين، إلا أن المفاوضات لم تتطور في حينها.

ومع فتح باب الرحيل الآن، قد تتجدد تلك الاتصالات من جديد، خاصة مع رغبة بعض الأندية في دعم الجبهة اليسرى بعناصر ذات خبرة أوروبية.

جدير بالذكر أن فيرلاند ميندي، البالغ من العمر 30 عامًا، انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو.

وشارك مع الفريق في 31 مباراة خلال الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين فقط، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدوى استمراره في الموسم الجديد.