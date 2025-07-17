نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. تحقيقات في فرنسا بسبب "أموال مبابي" واللاعب في ورطة إعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تورط اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في قضية مثيرة للجدل داخل فرنسا، بعدما فتحت السلطات تحقيقًا بشأن مبالغ مالية وصلت إلى خمسة ضباط شرطة، تعود إلى مكافآت قدّمها لهم مبابي بعد كأس العالم 2022، وهو ما أثار حالة من الجدل حول قانونية التصرف رغم حسن النية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Canard Enchaîné الفرنسية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، فإن الأموال التي قدمها مبابي — والتي بلغت نحو 180 ألف يورو — وُزّعت بواقع 30 ألف يورو لكل ضابط، فيما حصل قائدهم على شيك تجاوز 60 ألف يورو، كنوع من الشكر والتقدير بعد مشاركتهم في تأمين المنتخب خلال المونديال.

الهدية تتحول إلى شبهات

ورغم أن مبابي لم يخالف القانون من حيث النية أو التصرّف — حسب الصحيفة — إلا أن المشكلة بدأت عندما لم يُفصح الضباط عن تلك الأموال في سجلاتهم الرسمية للخزانة العامة الفرنسية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل بدعوى وجود "مبالغ غير مصرح بها".

السلطات الفرنسية تشك في أن الأموال لم تُعلن كدخل رسمي، ما يضع الضباط في دائرة الاتهام بخرق قوانين التصريح الضريبي، رغم أن السياق العام للقضية يدور حول لفتة إنسانية من نجم المنتخب تجاه الفريق الأمني المرافق.

ورغم تأكيد المصادر أن مبابي لا يواجه أي تبعات قانونية في الوقت الحالي، إلا أن القضية وضعت اسمه في الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة في سياق غير رياضي، ما قد يُؤثر على صورته العامة، خاصة وأنه انضم حديثًا إلى ريال مدريد في صفقة أحدثت ضجة عالمية.

ويترقب الجميع نتائج التحقيقات خلال الأيام المقبلة، والتي ستحدد ما إذا كانت المسألة ستنتهي كـ "سوء تفاهم إداري"، أم ستتخذ طابعًا قانونيًا يُحاسب فيه الضباط المعنيون، دون أن تمتد التبعات للنجم الفرنسي الذي كان يسعى فقط لتقديم لفتة شكر.

