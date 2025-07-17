نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في مانشستر يونايتد.. نجم الفريق يقترب من الرحيل وأستون فيلا وتشيلسي في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن رحلة النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو داخل جدران مانشستر يونايتد تقترب من نهايتها، بعدما خرج من حسابات المدير الفني روبن أموريم، مما فتح الباب أمام عدة أندية إنجليزية للدخول في سباق التعاقد معه، على رأسها أستون فيلا وتشيلسي وتوتنهام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة مانشستر إيفننج نيوز، فإن جارناتشو أغلق تمامًا ملف بقائه مع مانشستر يونايتد، بعد أن عبّر عن غضبه علنًا بسبب تجاهله في التشكيل الأساسي لنهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، الأمر الذي اعتبره تقليلًا من شأنه، خاصة بعد الموسم القوي الذي قدمه مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن المدرب البرتغالي روبن أموريم اجتمع مع اللاعب وأبلغه صراحة بعدم وجوده ضمن خططه في الموسم الجديد، ونصحه بالبحث عن عرض مناسب خلال الميركاتو الصيفي.

هذا التطور السريع دفع العديد من أندية البريميرليج للتحرك، حيث أبدى تشيلسي وتوتنهام اهتمامًا مبكرًا، بينما دخل أستون فيلا مؤخرًا على الخط بقوة، مستغلًا رغبة اللاعب في البقاء داخل إنجلترا وخوض تجربة جديدة بطموحات مختلفة.

إدارة مانشستر يونايتد من جانبها حدّدت مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني كسعر مبدئي للاستغناء عن اللاعب، لكنها أبدت استعدادها للتفاوض وتخفيض القيمة قليلًا لتسهيل رحيله، خصوصًا مع ضغط اللاعب ورغبته الواضحة في تغيير الأجواء.

ويبلغ جارناتشو من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب كجناح هجومي، ويرتبط بعقد مع اليونايتد حتى يونيو 2028. وشارك مع الفريق في 144 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 22 هدفًا لزملائه.