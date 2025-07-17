ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيز

ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيزأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسمياً اليوم، رحيل لاعبه لوكاس فاسكيز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد 10 مواسم قضاها مع الفريق.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "ريال مدريد يتقدم بخالص الشكر والتقدير للوكاس فاسكيز، أحد أكبر أساطير النادي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات".

وأوضح أن إدارة النادي قررت إقامة حفل تكريم خاص للاعب غدا الخميس في المدينة الرياضية لريال مدريد بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وانضم فاسكيز لريال مدريد عام 2007، وهو في الـ16 من عمره، وتدرج في جميع فئات الناشئين بدءا من فريق تحت 17 عاما إلى الرديف، بعد إعارته لموسم واحد لنادي إسبانيول.

ولعب فاسكيز مباراته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في سبتمبر 2015، وشارك في 402 مباراة على مدار 10 مواسم، وساهم في فوز الريال بـ23 لقبا، هي: كأس أبطال أوروبا (5 مرات)، وكأس العالم للأندية (5)، وكأس السوبر الأوروبي (4)، والدوري الإسباني (4)، وكأس الملك (1)، وكأس السوبر الإسباني (4).