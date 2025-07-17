أتلتيكو مدريد يضم نجم ريال بيتيس

أتلتيكو مدريد يضم نجم ريال بيتيسأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، تعاقده مع لاعب الوسط الأمريكي جوني كاردوسو بعقد يمتد حتى 2030 قادما من ريال بيتيس.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كاردوسو البالغ من العمر (23 عاما) وقع عقدا مع الفريق الأول لكرة القدم يمتد لخمسة مواسم قادمة.

وشارك اللاعب الأمريكي مع ريال بيتيس الموسم الماضي في 65 مباراة، وسجل 5 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وساهم في تأهل الفريق إلى المسابقات الأوروبية مرتين، والوصول إلى المباراة النهائية لـ"بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم"، التي أقيمت خلال العام الحالي 2025 ببولندا، وخسرها بنتيجة (4- 1).

يذكر أن اتلتيكو مدريد أنهى الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 76 نقطة.