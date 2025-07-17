نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان ينسحب من صفقة نجم تشيلسي بسبب المطالب المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي أيه سي ميلان الإيطالي التراجع عن فكرة التعاقد مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد دراسة مستفيضة للصفقة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن سعي النادي لتعزيز مركز رأس الحربة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة الروسونيري أغلقت الباب رسميًا أمام جاكسون، بعدما اصطدمت بمطالب مالية مرتفعة من جانب إدارة تشيلسي، وهو ما دفع مسؤولي النادي الإيطالي لصرف النظر نهائيًا عن الصفقة.

ورغم تراجع مستواه مع البلوز وعدم تقديمه للمردود المنتظر، إلا أن جاكسون لا يزال يحظى باهتمام عدد من أندية البريميرليج، في ظل إمكاناته البدنية والفنية الواعدة، وهو ما يُبقي مستقبله مفتوحًا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويُقدر سعر جاكسون السوقي بنحو 50 مليون يورو، وهو ما يُعد عائقًا رئيسيًا في مفاوضات خروجه من تشيلسي، خاصة مع تبقي عقد طويل يمتد حتى يونيو 2033.

ويبلغ اللاعب من العمر 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، وشارك بقميص تشيلسي في 81 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 30 هدفًا، وصنع 12 تمريرة حاسمة.