نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج يطلب تأجيل ملف تجديد عقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، رغبته في تأجيل مناقشة ملف تمديد عقده مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي، وذلك رغم الجلسة التي جمعته مؤخرًا بعضو لجنة الاسكاوتنج ومسؤول التعاقدات بالنادي، أسامة هلال.

ورغم محاولات الأهلي لفتح ملف التجديد مبكرًا، إلا أن ديانج طلب تأجيل الحديث في الأمر، خاصة في ظل انشغال الفريق ببدء فترة الإعداد للموسم الجديد، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب لحسم هذا الملف حاليًا، على أن تتم مناقشته في وقت لاحق.

في المقابل، يتمسك النادي الأهلي بالإبقاء على خدمات ديانج، ويضع ملف تجديد عقده ضمن أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وعدم فتح الباب أمام الأندية الخارجية التي تتابع اللاعب منذ فترة، تمهيدًا لمحاولة ضمه.