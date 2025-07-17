نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي مصري: الأهلي طوى صفحة عمر فايد بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي أنهى تمامًا ملف التعاقد مع عمر فايد، مدافع فناربخشة التركي، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء كانت قد دخلت في مفاوضات مع اللاعب منذ قرابة شهرين، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن اللاعب أبدى في حينها رغبته في مواصلة مشواره الاحترافي داخل أوروبا.

وخلال تصريحاته في برنامج "بلس 90" على قناة النهار، أوضح هشام أن الأهلي صرف النظر عن ضم فايد بعد التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي، مما يغلق الباب أمام أي احتمالات لتجديد المفاوضات مستقبلًا.

وأكد أن النادي بات يملك بدائل كافية في مركز قلب الدفاع، ما يجعل العودة للتفاوض مع عمر فايد خيارًا غير مطروح في الفترة الحالية.