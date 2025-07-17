نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يمنح عبد القادر الضوء الأخضر للرحيل بشرط وحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغت إدارة النادي الأهلي لاعب الفريق أحمد عبد القادر بموافقتها على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، شريطة تقديم عرض رسمي مناسب لشراء عقده، وذلك بعد رغبة اللاعب في المغادرة بسبب صعوبة حصوله على فرصة حقيقية في الموسم الجديد.

وأكد مسؤولو الأهلي للاعب أن غياب العرض الرسمي يعني قيده في القائمة النهائية للموسم الجديد، على أن يخضع للتدريبات بشكل طبيعي مع الفريق، وتظل مشاركته مرهونة برؤية الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، مع إغلاق باب الرحيل نهائيًا.

ويأتي موقف الأهلي بعد سلسلة من التدعيمات القوية التي أبرمها النادي هذا الصيف، حيث تعاقد مع مجموعة من الأسماء البارزة أبرزهم أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، التونسي محمد علي بن رمضان، بالإضافة إلى أحمد رمضان، محمد شريف، الحارس محمد أحمد "سيحا"، ياسين مرعي، ومحمد شكري، في إطار خطة شاملة لتجديد الدماء وتعزيز قوة الفريق قبل انطلاق الموسم.