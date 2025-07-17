نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يحسم استعارة عماد ميهوب ويواصل التدعيمات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت إدارة نادي غزل المحلة اتفاقها مع نادي بيراميدز على استعارة لاعب الوسط عماد ميهوب لمدة موسم واحد، في إطار خطة الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ميهوب قد خاض تجربة سابقة مع زعيم الفلاحين خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث شارك في 18 مباراة وسجّل هدفين، وترك انطباعًا جيدًا دفع الجهاز الفني للمطالبة باستمرار خدماته.

ويواصل غزل المحلة نشاطه المكثف في سوق الانتقالات، حيث تعاقد حتى الآن مع 8 لاعبين جدد بناءً على توصية من المدير الفني علاء عبد العال، في ظل المنافسة المرتقبة في الموسم المقبل.

وشملت قائمة الصفقات الجديدة كلًا من: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع الجونة لمدة 3 مواسم، ومحمد إسلام أرموشه لاعب وسط المريخ البورسعيدي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وتسعى إدارة النادي لمواصلة دعم الفريق بعناصر مميزة، أملًا في تقديم موسم قوي يليق بطموحات جماهير المحلة العريقة.