نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي: نادٍ فرنسي استشارني بشأن إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري، عن تلقيه استفسارًا من أحد أندية الدوري الفرنسي بشأن تقييمه لإبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز، تمهيدًا للتفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

وخلال ظهوره عبر برنامج "ملعب أون" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون سبورت 1، أوضح ميكالي أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح كان على رأس أولوياته ضمن قائمة المنتخب التي كان ينوي الاعتماد عليها في أولمبياد باريس 2024.

كما فجر ميكالي مفاجأة بشأن تلقيه عرضًا رسميًا من نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق، إلا أن ظروفًا صحية ألمّت به في تلك الفترة حالت دون موافقته على تولي المهمة، مؤكدًا احترامه الكامل للنادي وجماهيره.

وفي سياق متصل، قامت إدارة اتحاد الكرة المصري خلال الأيام الماضية بتحويل القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي إلى ميكالي، تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين الطرفين عقب إنهاء التعاقد بالتراضي.