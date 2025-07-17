نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي ويهدده بالتجميد والعقوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت إدارة النادي الأهلي موقفًا حاسمًا تجاه محاولات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للضغط من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما سعى اللاعب لإجبار النادي على قبول العرض الأمريكي المقدم للحصول على خدماته.

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن إدارة الأهلي ترفض بشكل قاطع سياسة المساومة أو ليّ الذراع، مشددة على أنها لن تفرط في خدمات اللاعب إلا حال وصول عرض رسمي يحقق المطالب المالية التي أعلنها النادي في وقت سابق، والتي لا تقل عن 9 ملايين دولار.

ويُتهم وسام أبو علي بمحاولة فرض الأمر الواقع والتمرد على قرارات النادي، وهو ما قابله الأهلي برد صارم، حيث أبلغ اللاعب بأن استمرار هذا النهج قد يعرضه لعقوبات مالية مغلظة، بالإضافة إلى تجميد مشاركته مع الفريق في الموسم الجديد، حتى يتراجع عن تصرفاته ويلتزم بموقف الإدارة.

وتؤكد إدارة الأهلي أنها لن تسمح لأي لاعب بتجاوز النظام الداخلي أو فرض قراراته على النادي، في الوقت الذي طالبت فيه وسام بإحضار عرض رسمي بالقيمة المطلوبة إذا كان يرغب في الرحيل، وإلا فسيستمر مع الفريق حتى إشعار آخر.

على جانب آخر، استأنف الفريق الأول تدريباته على ملعب التتش منذ الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبون لجلسات تأهيلية وفحوصات بدنية، استعدادًا للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى 29 يوليو الجاري.