نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة الصيف.. لاعبون يربكون حسابات أنديتهم قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد خلال أقل من شهر، تواجه عدة أندية صداعًا داخليًا بسبب تردد بعض لاعبيها ما بين البقاء أو الرحيل، الأمر الذي أدى إلى تعطل صفقات منتظرة وأربك خطط الأجهزة الفنية والإدارية رغم الاستعدادات المكثفة وسعي الفرق لحسم قوائمها.

وسام أبو علي.. عروض مغرية ورفض أهلاوي

يعيش وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، حالة من التوتر مع إدارة ناديه بعد تمسكه بالرحيل عقب تألقه في كأس العالم للأندية، حيث تلقى عروضًا خارجية تضاعف ما يتقاضاه داخل القلعة الحمراء.

الأهلي أبدى مرونة بشرط الحصول على 10 ملايين دولار، لكن أقصى ما وصل إليه من عروض كان 8 ملايين مع إضافات، ليقرر النادي غلق الملف ورفض رحيله رسميًا، في وقت لا يزال اللاعب متمسكًا بخوض تجربة جديدة.

أحمد عبد القادر.. رغبة في الرحيل وغموض في الوجهة

أما أحمد عبد القادر، العائد من إعارة بنادي قطر القطري، فرفض تمامًا فكرة الإعارة مجددًا وطلب الخروج نهائيًا من الأهلي. ورغم وجود عرض من الحزم السعودي مقابل مليون دولار، لم تكتمل الصفقة حتى الآن.

ويثير موقف عبد القادر قلق الإدارة الحمراء، خاصة مع الشكوك حول رغبته في الانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك.

مصطفى شلبي.. يرفض التبادل ويُعطّل الصفقة

مصطفى شلبي، جناح الزمالك، تسبب في تعطل صفقة انتقال أحمد ربيع من البنك الأهلي، بعدما رفض الدخول في صفقة تبادلية مشترطًا رفع راتبه أولًا.

إدارة الزمالك كانت تأمل في استغلاله كجزء من الصفقة، إلا أن رفضه المشاركة أوقف المفاوضات، وسط رغبة النادي في بيعه لتوفير مساحة لصفقات هجومية جديدة.

حامد حمدان.. ضغط ورغبة في اللعب للزمالك

في بتروجت، دخل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان في صدام غير مباشر مع ناديه بعد ضغطه للانتقال إلى الزمالك.

رغم إعلان النادي البترولي تمسكه باللاعب، زادت الأمور توترًا بعد تصريحات شقيق حمدان الإعلامية، لتفتح إدارة بتروجت باب التفاوض بشروط مالية صارمة دون إدخال لاعبين، وهو ما أوقف الصفقة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.

الأندية المصرية تواصل سعيها لحسم ملفات الراحلين قبل انطلاق الموسم، إلا أن حالة الغموض التي تحيط بعدد من اللاعبين تهدد استقرار المعسكرات وتؤجل خطط الجهاز الفني في أكثر من نادٍ.